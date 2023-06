A Descida Mais Louca da Malápia regressa com a sua IV Edição

Inserida nas Festas Sanjoaninas, a decorrer na freguesia de S. João de Ver entre os dias 21 e 25 de Junho de 2022, a IV Edição da Descida Mais Louca da Malápia volta a ser um dos pontos altos do cartaz das festividades. Organizada pela Associação Malapeiros Rolantes, com o apoio da Junta de Freguesia de S. João de Ver e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, terá início pelas 14h do dia 24 de Junho, com partida na Rua do Pinhal do Conde (abaixo da Rotunda ao Monumento Espírito Feirense) e chegada junto ao Pavilhão Municipal de S. João de Ver.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.