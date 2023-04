A enorme maratona da Elisa

A equipa Trepa Trilhos, em colaboração com a equipa Bravos e Bravitas, vai organizar hoje, às 2015, no Espaço 2027, em Caldas de São Jorge, um treino solidário cujo propósito é angariar fundos para ajudar nos tratamentos de Elisa Lopes, uma mulher “cheia de vida” que, na sequência de um acidente, ficou paraplégica.

Natural de Lever, em Gaia, Elisa “é uma mulher enérgica e apaixonada pela natureza”. O seu tempo livre era dedicado à equipa Trepa Trilhos pela aventura e pelo convívio. Os amigos garantem que a Elisa é uma super-mulher. Em Novembro de 2022 a sua vida mudou repentinamente. Elisa sofreu uma lesão medular e perdeu irreversivelmente a mobilidade. Paraplégica, e sem qualquer apoio para as terapias necessárias para tentar reverter a sua situação e recuperar alguma qualidade de vida, a ex-desportista precisa de angariar fundos para o seu tratamento.

O treino, aberto a todos os participantes, incluiu uma caminhada de 6 quilómetros e uma corrida-estrada de 6 e 10 quilómetros.

“Hoje, a Maratona da Elisa é enorme, mas vai vencer com o apoio de toda a equipa e de todos os que se queiram juntar a esta causa. Ela não está só”, garante a organização.

A Elisa criou uma uma página de Facebook ( https://www.facebook.com/amaratonadaelisa ) com o nome A Maratona de Elisa, com informações sobre esta e outras ações de solidariedade para a ajudar nos tratamentos. “Criei esta página com o objetivo de dar a conhecer a minha história e para que possam acompanhar o meu percurso naquela que será a grande maratona da minha vida! Nela irei partilhar os diversos estados de alma. Tenho muita fé e esperança naqueles que diariamente me fazem acreditar que poderei voltar a caminhar e ser independente”, explicou a atleta na rede social. Em pouco tempo, são já muitos os seguidores e amigos que querem saber como ajudar Elisa.