A glosa ao “forte Nuno”

Numa cerimónia com centenas de olhares atentos no largo do Terreiro das Guimbras, dezenas de figurantes acompanhados de um pomposo e estonteante espetáculo de luzes e som recriaram a biografia de Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável do Reino de Portugal durante um dos períodos mais conturbados da nossa história. Com a independência do país em risco devido a uma crise dinástica, foi muito por obra e génio de Nuno Álvares que Portugal resistiu às pretensões de anexação territorial provindas de Castela.

Leia o artigo completo na nossa edição impressa.