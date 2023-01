A redescoberta do corpo por 12 intérpretes com deficiência

LaB InDança estreia Entreaberto no Cineteatro António Lamoso

12 intérpretes com deficiência “redescobrem o corpo numa dança que oscila entre a realidade e o sonho”. É este o mote para o espectáculo ENTREABERTO que irá realizar-se no próximo dia 15 de Janeiro, às 18h, no Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira. ENTREABERTO conta com a direção artística de Clara Andermatt e é uma viagem ao interior de cada intérprete a partir de interrogações sobre si próprios e da exteriorização de pensamentos e emoções vindos de diferentes formas de olhar a própria imagem.

Promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira desde 2015, o LaB InDança conta com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian através da iniciativa PARTIS – Práticas Artísticas para a Inclusão Social.

“O LaB InDança é um projeto de reconhecida qualidade que recorre à criação artística, através da dança, para ultrapassar barreiras sociais dos preconceitos em relação à deficiência e desenvolve atividades de experimentação e aprendizagem, reflexão, sensibilização e produção de conhecimento”.

SINOPSE:

Desvalorizam-se as limitações individuais, engrandecem-se as potencialidades coletivas para dar forma à mais recente criação artística do projeto LaB InDança. Um espetáculo que entreabre o processo e os meandros de uma longa pesquisa, permitindo ao público acompanhar e perceber o percurso de descoberta da expressão única de cada um destes 12 “grandes artistas”.