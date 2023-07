Abertas as inscrições para Programa de Voluntariado Intergeracional Verão 2023

Até 6 de Julho, estão abertas as inscrições para o Programa de Voluntariado Intergeracional, que terá lugar entre 10 de Julho e 1 de Setembro.

Este programa permite a colaboração activa de jovens, a partir dos 16 anos, e seniores, com idade igual ou superior a 55 anos, em áreas ou projectos de diferentes instituições locais, fomentando a aquisição de conhecimentos e a valorização do tempo.

O Programa de Voluntariado Intergeracional é uma resposta promovida pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, através do Banco Local de Voluntariado, da Rede Social de Santa Maria da Feira e do Plano Municipal para a Igualdade de Género, em estreita parceria com a cooperativa Casa dos Choupos.

O formulário de inscrição encontra-se disponível aqui: https://forms.gle/uPZKmX9pPgG8aqQD8

Para mais informações, os interessados devem contactar a Bolsa Local de Voluntariado, através do telefone 256 336 066 ou do email bolsa.voluntariado@cm-feira.pt.