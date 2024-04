Amadeu Albergaria conhece in loco práticas sustentáveis

Amadeu Albergaria, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, visitou na passada sexta-feira, 12 de Abril, os armazéns da Radio Popular em Nogueira da Regedoura. Em causa, os polinizadores, agentes que garantem a reprodução das gimnospermas e das angiospermas pelo transporte de pólen e essenciais à sobrevivência da biodiversidade, e um ninho de abelhas colocados nos jardins da empresa e que haviam sido sugeridos pela Autarquia. Para além disso, o presidente ficou a conhecer o espaço, o primeiro em Portugal a ser construído de acordo com as directrizes Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), o método mais antigo do mundo para avaliar, classificar e certificar a sustentabilidade dos edifícios.