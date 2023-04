O Café del Art, em Madrid, recebeu a apresentação do livro “Las Tradiciones de Semana Santa en España y Portugal”, editado pela Liga dos Amigos da Feira, integrando a Coleção Santamariana, e contou com o apoio do CEGOT –Centro de Estudos Geográficos e Ordenamento do território – Universidade de Coimbra, Universidad Rey Juan Carlos e Programa Erasmus.

Trata-se de uma coletânea de 12 textos coordenada pelo feirense Roberto Carlos Reis, reunindo textos da sua autoria e de outros especialistas nas questões da Semana Santa: Pablo Uribe Ulloa, Demetrio Enrique Brísset, Ricardo Norton, Rui Ferreira e Jesús Contreras Hernández.

A obra apresenta os seguintes artigos: “As diferentes celebrações da Páscoa”; “Mensagem do Santo Padre Francisco para a Quaresma 2023”; “Semana Santa: História e Implicações”; “Semana Santa em Espanha”; “Semana Santa em Braga”; “Aspetos da Semana Santa em Santa Maria da Feira”; “A alimentação no tempo de Jesus”; “A comida no tempo de Jesus”; “A Última Ceia”; “Gastronomia da Semana Santa em Portugal e Espanha”; “Expressões da Semana Santa e a Paixão de Cristo na literatura portuguesa e espanhola”. Na capa do livro figura uma pintura do pintor feirense radicado na Suiça, DePinho.

O livro surgiu após a participação de Roberto Carlos Reis na 4.ª edição do Cultural Sustainable Tourism 2022 (CST), onde, depois da sua apresentação sobre “O impacto da COVID-19 no turismo religioso em Portugal”, foi-lhe lançado um repto para editar uma coletânea de textos sobre o turismo religioso, em particular o da Semana Santa. O desafio foi aceite e alargou-se a outros investigadores. “É um importante documento de apoio à Rede Europeia de Celebrações da Semana Santa e da Páscoa, que tem como objetivo promover e divulgar o património cultural, tanto material como imaterial, relacionado com as comemorações da Semana Santa e da Páscoa, através de ações que valorizem este património, promovam o desenvolvimento turístico sustentável e contribuam para a salvaguarda do património imaterial através de trabalhos científicos e de investigação”, esclarece Roberto Carlos Reis.

No final da apresentação realizou-se uma degustação de doces tradicionais da Páscoa ibérica: pão de ló, regueifa doce da Páscoa e queijo (produtos oferecidos pela Confeitaria Renascer e Lactimaf), torrijas e monas a que se juntou declamação de poesia relacionada com a Paixão de Cristo.

De registar ainda a entrega protocolar da obra à Biblioteca Nacional de Espanha, Arquidiocese de Madrid, na pessoa do cardeal-arcebispo Carlos Osoro Sierra.