Associação Por + Sorrisos vai partir em missão e pede ajuda    

A Por + Sorrisos parte a 18 de Novembro, com 14 voluntários, para Cabo Verde – Ilha da Boavista, para uma missão. Antes da equipa seguiu um contentor de donativos para distribuir aquando da sua chegada. Mas há ainda muita coisa em falta e a Associação pede a ajuda de todos os que possam contribuir.

Roupas, calçado, material escolar, entre outros, já estão em viagem. Outros produtos, pelas suas características, têm, obrigatoriamente, de viajar com os voluntários. Outros ainda, terão de ser adquiridos na ilha por questões de segurança. Assim, a Associação apela à ajuda de todos os que possam contribuir, com bens ou dinheiro. Os bens angariados serão os tais que irão viajar com os voluntários e trata-se, sobretudo, de produtos farmacêuticos: paracetamol, remédios para a diarreia, tosse, pomadas hidratantes e antifúngicas, vitaminas, betadine, soro fisiológico, álcool, compressas, pensos rápidos entre outros. Em falta também estão alguns produtos de higiene, como fraldas descartáveis e toalhitas, escovas e pastas de dentes. O dinheiro a angariar servirá adquirir, já na ilha, bens alimentares para distribuir por famílias e associações locais mais necessitadas. Sendo uma ONGD legal e legítima, passa recibo de todos os donativos que lhe sejam remetidos. Os donativos podem ser canalizados para a conta da Associação Por + Sorrisos cujo IBAN é: PT50-0045 3161 4028 7649 0103 6, ou por Mbway para o número 913486130. A Associação Por + Sorrisos é uma Associação não-governamental (ONGD) de carácter voluntario e de interesse público, sem fins lucrativos, que actua principalmente em Portugal e Cabo Verde, e tem como objectivo fundamental prestar assistência humanitária e social, em especial aos vulneráveis, prevenindo, reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana.