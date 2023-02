Foi aprovada por unanimidade, na última reunião de câmara, a aquisição de 50 prédios na envolvente do Europarque. A compra, no valor global de 187.529,55 euros, insere-se no âmbito da transferência do Europarque para a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

