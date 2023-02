Autarquia entregou diplomas “ponto Fogaça”

Foi no passado sábado, 4 de Fevereiro, o encerramento da 1.ª edição do projecto comunitário “Ponto Fogaça”. A cerimónia, que decorreu nos Paços do concelho, visou a entrega de diplomas “Ponto Fogaça” às participantes do projecto.

Visivelmente satisfeito, Emídio sousa, presidente da Autarquia, entregou um diploma a cada uma das voluntárias presentes.

“Este projeto foi um momento particularmente feliz da história da nossa terra”, vincou o autarca. “Quando pomos vontade nas coisas, fazemos coisas extraordinárias. Fiquei maravilhado com o tudo o que vi e ouvi, com o que pude acompanhar e com o resultado”, disse entusiasmado.

O projeto “Ponto Fogaça” não vai ficar por aqui. “Não vamos perder esta ideia, este trabalho, esta interação fabulosa. Vamos continuar a envolver as nossas gentes, que tão bem representam a nossa maneira de ser, a nossa cultura, o nosso país”, garantiu.

A sessão preparada pelo Município foi uma homenagem e um gesto de reconhecimento pelo envolvimento de 55 voluntárias na primeira edição do “Ponto Fogaça”. Tempo e dedicação que se traduziram em 91 casacos de lã feitos à mão, que aconchegaram outras tantas meninas na Festa das Fogaceiras.

No final da cerimónia houve ainda lugar a um lanche ajantarado no refeitório da Câmara Municipal, seguindo-se o espectáculo “7 Os Anos 70”, no Cineteatro António Lamoso.