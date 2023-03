A oposição trouxe à discussão o tema da habitação social, em sede de reunião de câmara no dia 27 de Fevereiro, na passada segunda-feira. Por seu lado, o executivo afirmou que “são precisas 1000 casas” para apoiar as famílias com condições dignas. Já há uma verba de cerca de 8 milhões de euros para a estratégia local de habitação, mas a autarquia quer aumentar até aos 50 milhões de euros.

