Boas-vindas à Primavera na Tuna de S. Paio de Oleiros

O auditório do Grupo Musical de S. Paio de Oleiros encheu para acolher o Concerto de Primavera, no passado dia 13 de abril. A orquestra, o orfeão, os alunos da escola de música e o grupo de cavaquinhos da Tuna preencheram e animaram um serão longo com convívio e boa disposição que se estendeu até à meia-noite. Os primeiros a subir a palco foram os mais novos: intérpretes de bateria, trompete, acordeão, guitarra, flauta e violino exibiram os seus talentos à plateia, com um momento musical que culminou com interpretações de Kohler e Bach. Seguiu-se o orfeão, dirigido pela maestrina Márcia Oliveira e depois pelo maestro Freitas, que cantou temas afetos ao mês da liberdade, como “Somos Livres”, “Hino à Alegria” ou “Pompa e Circunstância” (este último com o acompanhamento da orquestra).

