Candidaturas abertas para artesãos, mercadores e regatões

Viagem Medieval acontece de 31 de Julho a 11 de Agosto

Está a decorrer até 19 de Abril o período de candidaturas para os regatões e feira franca – artesãos e mercadores – da XXVII Viagem Medieval em Terra de Santa Maria que, este ano, acontece entre 31 de Julho e 11 de Agosto, centrada no reinado de D. Duarte. As feiras, muito características do período medieval, assumem-se como espaços privilegiados de negócio, mas também de encontro e lazer, atraindo milhares de pessoas. Durante a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria são muitos os artesãos, mercadores e regatões de Portugal e do estrangeiro que se instalam na cidade para darem a conhecer os seus produtos. Entendem-se como artesãos todos os que promovam a venda de produtos/materiais de produção própria e de forma artesanal, e façam prova através da apresentação da carta de artesão e de unidade produtiva artesanal; Mercadores e místicos são todas as entidades singulares ou colectivas que promovam a venda de produtos/materiais enquadrados na época medieval e que não sejam produzidos pelos próprios; Os regatões são, normalmente, pessoas singulares ou colectivas que promovem o pequeno comércio de bens alimentares de abastecimento diário. Os interessados deverão consultar os diferentes regulamentos disponíveis no site oficial do evento, em www.viagemmedieval.com.