Canedo: Lançamento da 1ª Pedra da Unidade de Saúde Familiar

Cerimónia marca o arranque de uma obra há muito guardada pela população

Realizou-se no dia 25 de Fevereiro, no passado sábado, pelas 11h00, na Rua Principal de Canedo, o lançamento simbólico da 1ª Pedra da empreitada de construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) da freguesia. O investimento ronda 1,3 milhões de euros, com um prazo de execução de 365 dias. A nova USF, a construir de raiz na zona central da freguesia de Canedo, é uma obra há muito ansiada pela população ao nível dos cuidados de saúde primários. O edifício, de piso único, será composto por seis gabinetes médicos e salas dedicadas a tratamentos, saúde materna, saúde infantil, saúde oral, enfermagem e atendimento, além de vários outros espaços funcionais.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.