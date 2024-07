A União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior celebrou no passado fim-de-semana a edição de 2024 da Festa das Colectividades. A noite de sexta-feira foi preenchida com o Festival Danças do Mundo, com intervenções de grupos de dança do Uruguai, do México, da Macedónia, Eslováquia, Polónia e Bolívia. Pela noite dentro houve música com o DJ Pipo.

