Capela de António, em Rio Meão, tem nova vida

A Junta de Freguesia de Rio Meão anunciou na passada semana o término das obras de restauração na Capela de Santo António. “Orgulhosos” pelo resultado do projecto que “preserva a história e a devoção que esta capela representa para a comunidade” riomionense, o executivo parabenizou e agradeceu a todos os envolvidos nesta empreitada, com especial enfoque na paróquia de Rio Meão. “Esta capela é um tesouro da nossa freguesia, e a sua restauração é um compromisso com a nossa identidade e cultura”, lê-se na publicação da Junta de Freguesia.