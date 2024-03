Carby Nissan com vantagens imperdíveis

A Carby, concessionário Nissan em Santa Maria Feira, tem em curso até ao próximo dia 10 de março, uma campanha com vantagens exclusivas na compra de qualquer modelo seminovo Nissan Intelligent Choice.

Ao abrigo desta campanha, os clientes garantem o acesso um passaporte gratuito para as duas próximas revisões preconizadas no plano de manutenção da marca. Um plano de manutenção que é valido até 60 000km ou dois anos após a compra da viatura.

A mesma campanha garante aos clientes um veículo de cortesia igualmente gratuito durante p período de permanência da sua viatura na oficina.

Com este programa a tranquilidade é total. Contudo, no caso de surgir algum imprevisto na estrada, o compromisso Promessa Cliente Nissan, responde com o Nissan Assistance, um serviço de assistência gratuito, 24 horas por dia, sete dias por semana. A Carby Nissan está localizada na rua 1 de Maio em Espargo.