Centro cultural de Lobão recebe iniciativa saudável

No mês em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação, a União de Freguesias de Lobão, Gião e Guisande organiza o Sr. Saudável, um workshop dedicado à preparação de lanches saudáveis.

A iniciativa conta com a colaboração da Nutricionista Dra. Joana Cardoso, e irá realizar-se no dia 15 de Outubro, sábado, pelas 15h00, no Centro Cultural de Lobão. O principal objectivo é a consciencialização para a importância de as crianças e jovens levarem lanches saudáveis para a escola.

Serão partilhadas receitas rápidas e saudáveis. A inscrição é gratuita e pode ser realizada através do link: https://forms.gle/HSXfQzTVoKsuN1pe6