Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga com níveis históricos em todas as linhas de atividade

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) ultrapassou em 2022 os níveis máximos históricos em todas as linhas de atividade, superando mesmo os volumes de produção alcançados no período anterior à pandemia Covid-19, nomeadamente os do ano 2019, no qual já se haviam superado os máximos de produção.

Segundo a nota enviada, o nível de satisfação dos utentes com os serviços prestados manteve-se em níveis muito elevados, sendo que 45,04% dos utentes classificam a sua experiência com a instituição com a pontuação de 9 ou 10 (numa escala de 0 a 10).

Na comunicação, a unidade de saúde diz ainda que o ano 2022 foi também muito positivo em termos de valorização e diferenciação da resposta assistencial aos doentes da região, com destaque para a qualificação do apoio à urgência, com alargamento da presença de cardiologistas ou a introdução do apoio de gastroenterologistas, com o início da actividade de podologia, com especial destaque para o tratamento dos doentes com Pé Diabético.