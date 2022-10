Cirino apela à participação do concelho na Semana Europeia da Democracia Local

Em sede da última reunião de câmara, Sérgio Cirino do Partido Socialista (PS), informou que de 15 a 21 de Outubro comemora-se a Semana Europeia da Democracia Local, com o tema “Proteger o Ambiente, as Comunidades Locais tomam Acção”, no âmbito do Conselho da Europa.

De acordo com o socialista, este evento seria uma forma de aprofundar a democracia local com a comunidade. “Não podemos olhar mais para o lado. Seria uma iniciativa interessante para Santa Maria da Feira”, disse.

Nas palavras do Sérgio Cirino, os temas são chegados à preocupação com o futuro, e esta será uma forma de trazer a discussão, envolver e aprofundar toda a população na democracia local para “tratar de temas que são essenciais para o futuro de todos”.