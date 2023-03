Concurso do Jornal de Notícias, em parceria com o INTEC, alvo de discussão

Socialistas questionaram executivo acerca de uma notícia avançada pela RTP e por um jornal local, relativamente a uma adjudicação directa ao Instituto de Tecnologia Comportamental (INTEC), num valor de cerca de 15.000 euros, referente a um estudo sobre a qualidade de vida e outros indicadores.

Em resposta às questões levantadas pelo PS, Emídio Sousa, presidente do município, assumiu que, de facto, o Jornal de Notícias, em parceria com o INTEC ,“propuseram fazer um estudo aos municípios com melhores condições para se viver”. “A verba foi de cerca 12.000 euros mais IVA”, informou o autarca.

Leia o artigo completo na nossa edição impressa.