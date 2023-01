Concurso “O Nosso Presépio” entregou prémios aos vencedores

Foi em Paços de Brandão, no salão nobre da Junta de Freguesia, que foram entregues os prémios e menções honrosas aos jardins de infância e escolas do concelho que participaram na oitava edição do concurso “O Nosso Presépio”, dinamizado pelo Cincork em parceria com esta Câmara Municipal e a Fapfeira .

Dos 24 trabalhos a concurso, o júri avaliou a originalidade e a criatividade, considerando o nível de escolaridade de cada participante e a utilização de cortiça (como principal matéria-prima) e de materiais reciclados ou recicláveis.

Foram premiados no escalão Pré-Escolar o Jardim de Infância de Ordonhe (1.º Prémio), em Argoncilhe, e o Jardim de Infância das Fontainhas (Menção Honrosa), em Arrifana – (Arrifana). Os premiados do 1.º ciclo foram a Escola Básica de Vergada (1.º Prémio), de Mozelos, e a Escola Básica da Póvoa (Menção Honrosa), de Paços de Brandão.

Finalmente, no Escalão 2.º e 3.º Ciclo foram contemplados a Escola Básica e Secundária de Arrifana (1.º Prémio) e o Agrupamento de Escolas Coelho e Castro (Menção Honrosa), em Fiães.

Os presépios podem ser apreciados até 6 de janeiro no salão nobre da Junta de Freguesia de Paços de Brandão.