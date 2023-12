Concurso ‘O Nosso Presépio’ já tem vencedores

É na Loja Interativa de Turismo de Santa Maria da Feira que pode encontrar e apreciar os presépios em cortiça realizados pelos jardins de infância e escolas do 1º, 2º e 3º ciclos do concelho, no âmbito do concurso O Nosso Presépio 2023.

A imaginação e criatividade estiveram mais uma vez em evidência nesta edição, promovida pelo Cincork em parceria com a Câmara Municipal.

Na categoria ‘Jardim de Infância’, foi distinguido com o 1.º Prémio o Jardim de Infância de Argoncilhe. O Jardim de Infância de Sanguedo levou uma Menção Honrosa.

Na categoria ‘1º Ciclo’, o 1º Prémio foi para a EB1 da Vergada, em Mozelos. Já a Menção Honrosa foi atribuída à EB de Fornos, em Fornos.

A EB Fernando Pessoa, em Santa Maria da Feira arrecadou o 1º Prémio na categoria ‘2º e 3º Ciclo’.