Contribuir para um sistema de saúde ágil e moderno

O ano de 2022 foi de muitas esperanças e desilusões. A esperança mais concreta foi a do fim da pandemia Covid-19. Tivemos ainda a esperança de mudanças estruturais na Saúde, a esperança na recuperação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, mais importante, a esperança de melhoria da qualidade assistencial à população com melhor acesso aos cuidados. Afinal, não se deu a recuperação do SNS e foram muito visíveis e mediáticas as dificuldades estruturais e na organização do SNS com alguns serviços de urgência fechados, outros com muitas horas de espera para atendimento e longas filas para marcações de consultas nos Centros de Saúde.

Na foto: Lèlita Santos – Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

Leia o artigo completo na nossa edição impressa.