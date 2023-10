Crianças do pré-escolar e 1º ciclo recebem entrada gratuita para Perlim e circo de Natal

A partir da primeira semana de Novembro

À semelhança de edições anteriores, todas as crianças entre os 3 e os 10 anos, que residam no concelho de Santa Maria da Feira ou frequentem o pré-escolar e o 1º ciclo em escolas públicas, privadas e IPSS do território, vão receber uma entrada gratuita para o parque temático Perlim. Novidade nesta edição é a oferta de uma entrada gratuita para o circo de Natal, que volta a instalar-se na envolvente das piscinas municipais. Até aos dois anos de idade, o acesso a estas duas áreas é gratuito.

Promovida pelo Município de Santa Maria da Feira e empresa municipal Feira Viva, esta acção de envolvimento visa “reforçar laços das crianças com o território feirense e com o evento, proporcionando um dia mágico em família ou com os colegas de turma, professores e auxiliares, através de visitas escolares organizadas”.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.