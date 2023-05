História de S. Paio de Oleiros na Biblioteca Pública

É já esta sexta-feira, dia 5 de maio, pelas 21h30, que a Biblioteca Pública de São Paio de Oleiros retoma a iniciativa “Retalhos da História”, que visa percorrer pequenos troços da história da freguesia através dos arquivos do espólio pessoal de Anthero Monteiro.

Nesta edição, o tema incide sobre a arte e a religiosidade presentes no património histórico de São Paio de Oleiros. A sessão, como sempre, será conduzida pelo historiador oleirense José Amorim – doutorando em História da Arte Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, conta já com uma longa colaboração com o professor Anthero, procurando, na sequência do seu falecimento, dar continuidade ao trabalho de historiografia de S. Paio de Oleiros iniciado por este.