‘Maio em Flor’ na Biblioteca de Mozelos

A Biblioteca Pública de São Paio de Oleiros juntou-se à Junta de Freguesia de Mozelos no evento de abertura do Mês Cultural, ao dinamizar uma tertúlia de poesia e música com o tema “Maio em Flor”.

As leituras ficaram a cargo do coletivo Magnólia, nas vozes de Alzira Santos, Amílcar Mendes, Clara Oliveira, David Morais Cardoso, Gilberto Pereira, Manuela Correia, Maria Mar. A música ficou nas mãos das jovens Francisca Silva, no violino, e Marta Silva, no violoncelo.

Manuel Alegre, Álvaro de Campos, António Gedeão, Anthero Monteiro, Alberto Caeiro, Daniel Faria, Carlos Drummond de Andrade, Eugénio de Andrade, Ary dos Santos, José Régio e Jack Kerouac foram alguns dos autores glosados pelo coletivo, que no final convidou os presentes à leitura de outros poemas que não os do guião.

O evento contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Mozelos, José Carlos Silva, que agradeceu o apoio da Biblioteca Pública de São Paio de Oleiros, aproveitando para anunciar as outras iniciativas do Mês Cultural – vão até 3 de junho e contam com torneios desportivos, concertos, workshops, exposições e um peddy paper.

Créditos da fotografia: Biblioteca Pública de São Paio de Oleiros