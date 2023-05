Dá asas a uma aventura única pelo céu do Zoo de Lourosa!

O Parque Aventura do Zoo de Lourosa abre ao público no dia 14 de maio, com percursos suspensos nas árvores e uma visão privilegiada sobre o único parque ornitológico do país. Agora, quando visita as aves mais charmosas do planeta terá a dose certa de desafio, adrenalina e emoção.

Com aventuras para várias idades, esta é a opção ideal para todos os tipos de grupos, sejam famílias, escolas, associações, empresas ou outros. Existe ainda a possibilidade de realização de ações de Team Building, idealizadas e construídas de acordo com os objetivos de quem nos procura.

O Parque Aventura estará aberto ao público geral dentro do recinto do Zoo de Lourosa, das 14h00 às 18h00, em maio e junho aos domingos e feriados, em julho, aos fins-de-semana, em agosto, todos os dias e em setembro, todos os domingos.

O Arborismo de 10 pontes mais a entrada no Zoo tem o custo de 10€, dos 6 aos 12 anos e para maiores de 65 anos e o Arborismo de 21 pontes mais entrada no Zoo tem o custo de 12€, dos 13 aos 64. O Zoo de Lourosa também preparou a “Aventura em Família” que inclui dois acessos ao Arborismo de 10 pontes, dois acessos ao Arborismo de 21 pontes e quatro entradas no Zoo, para famílias de quatro elementos, com o custo de 35€.

Para grupos organizados e festas de aniversário os preços são especiais.

Esta é uma atividade ideal para crianças a partir dos 6 anos e com mais de 1,20m de altura e uma oportunidade de conhecer os céus do Zoo de Lourosa na companhia das mais de 500 aves que habitam no parque.