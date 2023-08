Com malabares e danças, o Saltimbanco da Charneca transportou o público para um mundo de maravilhas, mistérios e gargalhadas. De sorriso enigmático, despertava a curiosidade de todos que o observavam. As crianças viram-no como um herói destemido, capaz de desafiar o desconhecido, enquanto os adultos encontraram na sua apresentação uma fuga mágica da monotonia do quotidiano.

Leia o artigo completo na nossa edição impressa.