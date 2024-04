Desaparecimento de cidadão idoso das urgências do Hospital de Santa Maria da Feira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez saber que no dia 3 de Abril, pelas 14h12, a Equipa de Patrulhamento da Esquadra Policial de Santa Maria da Feira foi accionada para o Hospital de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido comunicado pela equipa médica de serviço naquela unidade hospitalar a ausência de um paciente (cidadão idoso, do sexo masculino) do serviço de urgências, sem ter tido alta médica.

Segundo a entidade policial, uma vez obtidos os dados e a descrição do paciente desaparecido, a tripulação do carro-patrulha percorreu o exterior do estabelecimento hospitalar e arruamentos circundantes da cidade, sem, contudo, o ter conseguido localizar.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.