No próximo dia 17 de Março será realizada uma reunião presencial sobre o tema “Doença Celíaca: do ambulatório ao hospital amigo do celíaco”, no Auditório do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

Trata-se de uma iniciativa organizada pelos Serviços de Pediatria, Gastroenterologia e Nutrição do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV).

Destina-se, preferencialmente, a profissionais de saúde, comunidade celíaca, familiares e amigos.

O programa vai contar com os oradores Cláudia Almeida, da Pediatria, Ricardo Veloso, do serviço de Gastroenterologia, Sandra Faria, da Nutrição, todos profissionais do CHEDV, e com o chef Paulo Messias do Instituto de Emprego e Formação Português.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e limitadas à capacidade do Auditório. A data limite das inscrições é a 10 de Março.