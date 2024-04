Educação ambiental da INDAQUA chegou a mais de 15 mil crianças num ano

Com programas educativos em sala de aula e participações em eventos locais, o Grupo INDAQUA fez chegar, em 2023, acções de sensibilização ambiental a mais de 15 mil crianças e jovens dos nove municípios onde é responsável pelo abastecimento de água e gestão de águas residuais.

Das 15.782 crianças abrangidas, em 2023, pelas acções de educação ambiental do Grupo INDAQUA, cerca de 5.000 eram do município de Santa Maria da Feira. Muitas delas integraram dois projectos educativos da INDAQUA. Entre eles, o “Uso Sustentável da Água” trouxe um conjunto de sessões de sensibilização dedicadas a alunos do 5.º ao 8.º ano, que culminou num concurso de vídeo. Já a iniciativa “Água Segura” sensibilizou alunos do 4.º ano, propondo-lhes também um concurso de desenho sobre o ciclo natural e urbano da água.

