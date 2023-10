Empreitadas do Jardim de Infância de Guisande e da EB Arraial de Sanguedo em debate

Na reunião de Câmara do passado dia 23 de Outubro, a oposição mostrou-se preocupada com o desenvolvimento das empreitadas de requalificação do Jardim de Infância de Fornos Guisande e da Escola Básica do Arraial, em Sanguedo, cujas intervenções previstas ainda não arrancaram.

Manuela Alves, vereadora do PS, quis saber por que motivo não se iniciaram as obras e qual o prazo previsto para o arranque e término das mesmas. “As crianças estão num espaço que se supunha ser provisório, de apenas dois meses, mas estão ali há muito mais tempo.”, acusou.

Gil Ferreira, vereador da Educação, esclareceu que as duas situações são “distintas”. Segundo o autarca, “foi encontrada uma solução temporária, mas não perfeita” para EB do Arraial, em Sanguedo. “Manter a comunidade educativa coesa, no mesmo espaço, na freguesia de origem e na proximidade, foram os critérios escolhidos pelo Município, por unanimidade, na reunião de Câmara de há cerca de três meses, que resultou num protocolo com a Juventude de Sanguedo para aluguer de um espaço.”, referiu Gil Ferreira.

