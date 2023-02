Encontro sobre o tema «Violência na Criança e no Adulto: Como atuar»

Decorreu no dia 7 de Fevereiro de 2023, no Centro Cultural de Milheirós de Poiares, o Encontro sobre “Violência na Criança e no Adulto: Como Atuar”, uma iniciativa conjunta do Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NHACJR) e da Equipa de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV), coordenados por Benedita Aguiar e Alexandra Cadete, respectivamente. O encontro foi muito bem acolhido, com uma elevada adesão, desde profissionais de saúde do CHEDV, profissionais de outras entidades da área da saúde e outros profissionais da comunidade ligados às forças de segurança, ao sector da justiça e a instituições particulares de solidariedade social e organizações não governamentais. Ao longo deste dia de trabalho, foram discutidos os factores de risco e sinais de alarme indiciadores de situações de violência, assim como o impacto da violência na saúde física e mental das vítimas e as suas consequências socioeconómicas.

