Escapadela do Resto em Argoncilhe

O Rancho Regional de Argoncilhe vai organizar, no próximo dia 7 de Outubro, pelas 21h30, na Eira do Rancho, a Escapelada do Resto. Trata-se uma iniciativa que pretende recriar os tempos das desfolhadas. Com castanhas, pão e vinho para oferecer a todos os presentes, o Rancho irá encenar uma cena típica de um dia de desfolhada.

Com o nascer dos primeiros raios de sol, lavradores deslocam-se de diversos locais do lugar para a eira do lavrador abastado. Cantam-se cânticos pelo caminho. Chegados à eira, circundam o monte de espigas que tinham sido previamente apanhadas. Alguns lavradores concentram-se no meio para carregar nas gigas as espigas desfolhadas, enquanto outros já aguardam para as guardar no canastro.

Durante a desfolhada são entoados cânticos para aliviar o trabalho. Por vezes é encontrada uma espiga vermelha, comemorada efusivamente com os elementos na roda com um abraço. Entretanto surge o Serandeiro com um capuz, capa pelas costas e lenço a tapar a cara. Está ali para vigiar a namorada dos rapazes mais atrevidos, no entanto, aproveita-se do facto de ninguém o reconhecer para meter conversa com outras raparigas. Leva um cajado na mão para se proteger dos rapazes ciumentos e das possíveis zaragatas que possam acontecer.

Terminada a escapelada, o folho é arrumado para um canto da eira. O lavrador abastado distribui pão, castanhas e vinho aos lavradores. Animados pelo vinho, cantam e dançam ao som de instrumentos simples com versos de cantares ao desafio. A escapelada só termina com um “vira da escapelada”, que se prolonga até a folia dos dançadores e a inspiração dos cantadores termine.