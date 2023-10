Evolui’23 envolveu 150 participantes

Recrutamento rápido põe frente a frente empresas feirenses e candidatos a emprego

Cerca de 150 pessoas participaram no encontro Evolui’23, centrado na capacitação de pessoas em situação de desemprego para a (re)entrada no mercado de trabalho, através de formação e mentoria nas áreas de orientação profissional, gestão de carreira e recrutamento rápido. Com o mote “Emprego, Voluntariado e Inovação – Capacitar para Empregar!”, a iniciativa terminou com uma acção de speed interview, que pôs frente a frente os candidatos a emprego e oito empresas feirenses, colocando à prova as suas competências de comunicação.

Através das várias actividades realizadas ao longo do dia, os candidatos ficaram a conhecer a visão do empregador, as competências mais valorizadas para a (re)entrada no mercado de trabalho e as oportunidades de emprego em aberto, para além de reforçarem as competências de comunicação mais impactantes e reflectirem sobre a relevância do voluntariado como acção de responsabilidade social.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.