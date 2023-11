Fecofeira promove debates sobre associativismo cultural e recreativo

A Federação das Colectividades de Cultura e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira (FecoFeira) promove o Fórum Associativo 2023 no próximo dia 11 de Novembro de 2023, entre as 9h e as 17h30, em três freguesias do concelho.

“O panorama associativo plasmado no relatório do inquérito realizado em 2022 ao movimento associativo cultural e recreativo do concelho, mostrou as fragilidades, aspirações e necessidades que a pandemia fez ressaltar. Impõe-se que se relance a vida associativa e nada como, após a tempestade do confinamento pandémico, em jeito de mesa-redonda, olharmos para a realidade existente e procurar, em conjunto, encontrar os meios e soluções para revitalizar a organização e as forças que se concentram na realização dos nossos sonhos e dão razões de alegria às pessoas que agregamos nas nossas coletividades.”, refere em comunicado a FecoFeira.

O evento será organizado por sectores de atividade, com as seguintes linhas orientadoras:

– Folclore, Dança e Património no Centro de Cultura e Recreio “Malmequeres” de Lourosa;

– Teatro e Teatro de Rua no Auditório Álvaro Moreira, em Romariz;

– Música no Auditório de S. Miguel do Souto;

Os interessados em participar devem contactar os serviços administrativos da Federação através do endereço eletrónico fecofeira@fecofeira.pt e/ou através dos contactos telefónicos 256 37 32 35 ou 962 041 007 até ao próximo dia 6 de Novembro de 2023 (2ª feira).

A apresentação pública das conclusões do referido fórum, está agendada para o dia 18 de Novembro, no auditório de Lourosa.