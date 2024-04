Feira Viva apresenta melhor resultado de sempre, com aumento de 20% de volume de negócios

Europarque e Piscinas Municipais contribuem de forma significativa para os melhores resultados de sempre da Feira Viva

A Feira Viva – Cultura e Desporto E. M. encerrou 2023 com um aumento de 20% do volume de negócios. Para este resultado, destaca-se a contribuição do crescimento de 65% do EUROPARQUE e de 27% das Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira, Lourosa e Fiães.

No ano de 2023, pela primeira vez, o volume de negócios da Feira Viva superou os 6 milhões de euros, mais concretamente 6.012.004 EUROS, registando uma subida de 20% face a 2022, um acréscimo de um milhão de euros. Assim, o ano encerra com um resultado líquido positivo de 22.926.44 euros. Para estes resultados contribuiu o aumento registado na utilização dos equipamentos, com destaque para o desempenho do Europarque, com uma subida do volume de negócios de 65%, e do Zoo de Lourosa, que cresceu 54%. As Piscinas Municipais registaram uma progressão de 27%, assim como os eventos, que assinalaram um acréscimo de 8%. Mesmo tendo em conta os projectos de caráter social, tais como a concessão de 90% de desconto às entidades desportivas concelhias que utilizam os equipamentos geridos pela empresa municipal ou o projeto de alta-competição Feira Viva Natação Adaptada, as receitas próprias já financiam 74% dos gastos totais. Este é o melhor indicador alguma vez registado desde a criação da Feira Viva, e muito acima dos 50% definidos pela lei, das empresas municipais como referência. O sector dos eventos continua a ser o de maior representatividade neste resultado, refletindo 52% das receitas próprias.

