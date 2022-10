Fiães ganha na negra

Em partida a contar para a segunda jornada do Campeonato da II divisão de voleibol, o Clube Desportivo de Fiães estreou-se perante os seus adeptos no domingo á tarde e emoção não faltou numa partida que foi até à negra e cujo o resultado só se decidiu no último ponto do desafio.

A equipa feirense entrou bem na partida e, com o apoio dos seus adeptos, ganhou os dois primeiros sets por 18-25 e 21-25, só que a turma lisboeta “os Belenenses” não baixou os braços e deu a volta ao resultado, conseguindo empatar a partida, ao vencer o terceiro set por 25-21 e o quarto por 25-23.

Na negra, a emoção subiu ao rubro, mas com a turma da casa a conseguir o seu objetivo, acabando por ganhar por 14-16.

O CD Fiães volta agora a jogar pelas 17 horas, do próximo sábado, no Complexo Desportivo do Clube Nacional de Ginástica, em Parede.

Por lapso na edição impressa do jornal noticia-se que o CD Fiães não conseguiu a vitória na negra, pelo facto pedimos desculpa ao clube feirense