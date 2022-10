Fixado limite de velocidade na via estruturante Espargo – Paços de Brandão

Câmara Municipal da Feira aprovou por unanimidade, na reunião ordinária do dia 10 de Outubro, na passada segunda-feira, a redução do limite de velocidade para 50 km/h na via estruturante de Espargo- Paços de Brandão.

O vereador socialista, Márcio Correia, aprovou a iniciativa do executivo considerando que “esta medida irá melhorar as condições de segurança dos peões que circulam”, mas entende que devia ser pensado também, pela câmara municipal, a construcção de uma rotunda na via estruturante, antes da rotunda principal do Lusopark, para “quebrar a velocidade e melhorar as condições de segurança”.

De acordo com Emídio Sousa, uma eventual rotunda a meio do percurso “é algo que já estava previsto no PDM”. “Estamos a ponderar uma UOPG, Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, para aquela zona no futuro, que será muito provável, mas é um processo que ainda vai demorar algum tempo”, afirmou o presidente de Santa Maria da Feira.

O socialista falou também na iluminação da via estruturante entre Rio Meão e Paços de Brandão. “O que se verifica é que, com a falta de iluminação, ninguém utiliza as ciclovias”, questionando o executivo para quando a colocação de iluminação pública.

Amadeu Albergaria, Vice-Presidente e vereador das Obras Municipais, explicou que a situação da iluminação pública está pendente “de uma reunião com o departamento jurídico da E-Redes”, para saber se a obra pode ser entregue directamente à E-Redes ou se terão “de abrir concurso público para qualquer entidade concorrer”.

“Do ponto de vista orçamental, é evidente que o preço é mais barato, por muita diferença, na E-Redes. Se formos forçados a abrir concurso, a obra ficará muitíssimo mais cara. É esta a razão do atraso, mas, chegando a uma conclusão, a obra será relativamente rápida de executar. Se tivermos de abrir concurso a situação vai demorar mais tempo”, esclareceu o vereador.