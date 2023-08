Folguedo na Praça: as danças que devolveram a alegria ao povo

Repicam os sinos e o povo ruma às praças. É tempo de Festa! É tempo de celebrar a Vida! Bailemos!

Assim foi o Folguedo na Praça. Músicas alegres convidaram o povo a unir-se na dança. Risos contagiantes misturaram-se com os passos de dança, formando cores e movimento.

No centro, o grupo do Folguedo dançava, rodando as roupas coloridas, unindo-se à energia contagiante da multidão. Um momento de festa que atirou para longe preocupações, deixando que a alegria tomasse conta de todos. Que o baile e a vida nunca cessem e que a praça continue a ser o palco dos sorrisos e das memórias.

