Fundação Alcides Strecht Monteiro lança livro sobre o seu patrono

A Fundação Alcides Strecht Monteiro anunciou que irá lançar um livro sobre a vida e obra do seu patrono, figura ímpar da resistência ao Estado Novo e da implementação da democracia. A publicação estará a cargo de Roberto Carlos Reis, historiador e professor universitário feirense.

Alcides Strecht Monteiro nasceu em Fiães, a 2 de Abril de 1910, vindo a falecer a 14 de Junho de 1977, em Lisboa. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, exerceu advocacia na Vila da Feira, onde integrou também a direcção dos Bombeiros Voluntários. A partir de 1945 participou em todas as campanhas políticas contra o regime salazarista; esteve no Movimento de Unidade Democrática (MUD) e participou activamente nas campanhas eleitorais contra o regime salazarista, especialmente no MUD e nas campanhas eleitorais para a Presidência da República dos generais Norton de Matos e Humberto Delgado e do almirante Quintão Meireles.

