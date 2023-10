Gil Ferreira representou autarquia em fóruns nacionais e internacionais

Depois de ter estado presente na 1ª Conferência Europeia sobre Indicações Geográficas, realizada em Lisboa a 17 de Outubro, Gil Ferreira, vereador da Cultura, Educação, Juventude e Turismo, voltou a representar a autarquia na 4ª Cimeira Internacional sobre Cidades Criativas no passado dia 20 de Outubro, em Bergamo, na Itália.

No primeiro encontro, a Fogaça da Feira, produto com Indicação Geográfica Protegida (IGP) e ex-libris do nosso património gastronómico, dominou as atenções na sessão dedicada ao tema “O impacto das indicações Geográficas no património gastronómico”. O edil partilhou as características, a história e a tradição em torno do nosso pão doce, bem como as fases do processo de candidatura e registo de IGP. Falou ainda da candidatura à rede de Cidades Criativas da UNESCO, das estratégias e do plano de acção (iniciativas locais e internacionais) a considerar no futuro.

No segundo evento, Gil Ferreira representou Santa Maria da Feira enquanto Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO na cidade congénere de Bérgamo, onde se destacou a sua participação no painel de debate da conferência “Feeding Innovation Through Creativity”.