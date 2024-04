GNR, PSP e APCVD sensibilizam associações desportivas para o cumprimento da legislação

Sessão sobre Segurança no Desporto

Objetivo é esclarecer todos os intervenientes para prevenir a repressão

É a primeira vez que o Município de Santa Maria da Feira promove uma sessão de sensibilização sobre Segurança no Desporto, centrada na legislação que impacta directamente com a actividade das associações desportivas, seja a que já se encontra em vigor, seja a que será aplicada a curto prazo e que terá de ser cumprida, sob pena de punição. Coorganizada com a GNR e a PSP de Santa Maria da Feira, a sessão “Os 3 S’s no Desporto: Safety, Security, Service” acontece na manhã de sábado, 13 de Abril, no auditório da Biblioteca Municipal. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.

Segundo a Autarquia, com esta sessão pretende-se, acima de tudo, sensibilizar para prevenir a repressão, alertando e esclarecendo as entidades desportivas do território feirense para a importância do cumprimento do regime jurídico em matéria de segurança nos espetáculos desportivos. As intervenções estarão a cargo de representantes da GNR, PSP e APCVD – Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto.

