Na penumbra da época medieval, com o ar estava impregnado de mistério e peste, sombras dançam e ecoam o Grito das Bailias. Na praça, um espectáculo de exuberância, com bailarias em trajes coloridos, de cabelos vistosos e música que nos transporta para os tempos de então. Um contraste absoluto com um tempo a que muitos chamam de idade das trevas.

As saias rodam freneticamente, desvendando uma força obstinada, que se diz inspirada na rainha que abraçou Portugal, D. Filipa de Lencastre. Uma homenagem à nobreza do passado, uma reverência à mulher cuja visão e coragem moldaram destinos.

Leia o artigo completo na nossa edição impressa.