Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira acolhe conferência “Menopausa sem pausa”

No dia 4 de maio, sábado, Santa Maria da Feira acolhe a conferência “Menopausa sem pausa”. Discutir sem complexos o tema da saúde feminina durante a menopausa, abordando temas como a atividade física e a alimentação, que têm impacto na qualidade de vida das mulheres nesta fase tão importante da vida, é o principal objetivo do evento organizado pelo Grupo Lusíadas Saúde. A conferência decorre das 9h00 às 12h00 no Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira (Auditório Atrys), localizado junto ao Europarque.