Ifthenpay regista crescimento de + 28% no volume de pagamentos no primeiro trimestre de 2023, movimentando 295 milhões de euros

A portuguesa Ifthenpay, empresa especializada e líder de mercado em pagamentos digitais para empresas, anunciou no passado dia 9 de Maio que registou um forte crescimento de + 28% no volume de pagamentos processado durante o primeiro trimestre de 2023. Espelhando a resiliência do comércio eletrónico no pós-pandemia, a fintech nacional movimentou nos primeiros três meses do ano um valor total de mais de 295 milhões de euros em pagamentos.

“Contrariando os indicadores conjunturais que apontavam para um abrandamento do consumo no primeiro trimestre deste ano, a Ifthenpay apresentou resultados extremamente positivos e reveladores precisamente do contrário. Chegaram, inclusivamente, a serem batidos recordes de montantes processados diariamente, demonstrando que o comércio eletrónico continua de boa saúde e com uma tendência de crescimento consistente com a sua evolução nos últimos anos. Nestes três primeiros meses do ano notámos um crescimento acentuado das vendas para o estrangeiro, com especial destaque para os mercados de Espanha, EUA, França, Inglaterra, Canadá, Alemanha, Itália, Suíça e Brasil, o que está também em linha com a nossa estratégia de reforçarmos o apoio às estratégias de exportação dos nossos clientes,” refere Nuno Breda Co-CEO e Cofundador da Ifthenpay.

Segundo explica Filipe Moura, Co-CEO e Cofundador da Ifthenpay, “apesar de toda a instabilidade que temos vivido nos últimos anos, a economia digital continua pujante e a crescer. Para 2023, a Ifthenpay tem como objetivo continuar a crescer em volume de pagamentos movimentados e também em número de entidades aderentes. As nossas previsões para o primeiro semestre continuam na mesma linha positiva, tudo apontando para que este venha a ser mais um ano de crescimento sustentado para a Ifthenpay. Para os próximos meses, o nosso grande foco mantém-se no lançamento e na disponibilização de mais e novos serviços inovadores, muito em breve, e que irão contribuir para ajudar os comerciantes portugueses a internacionalizarem e impulsionarem mais os seus negócios”.

Sobre a Ifthenpay

A Ifthenpay é uma empresa Fintech portuguesa especializada em pagamentos digitais para empresas, como as referências multibanco, mbway, payshop, visa/mastercard, etc. Originária de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, a Ifthenpay que já conta com mais de 18 anos, apresentou um volume de negócios de 4.985€ milhões no exercício de 2022, com mais de 24.000 entidades aderentes ao seu serviço em todo o território nacional e também no estrangeiro. A Ifthenpay movimentou um volume total de pagamentos de 1.053.162.000€ em 2022. Para mais informação visite www.ifthenpay.com.