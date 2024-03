Imaginarius desafia jovens músicos feirenses para espetáculo original em estreia no festival

Inscrições abertas

O Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira convoca jovens músicos do concelho para uma participação activa na nova criação da companhia italiana Rusty Brass Band, vencedora da última edição do concurso internacional Mais Imaginarius. O espetáculo “Poetic Roads: Beyond Borders” será apresentado em estreia absoluta no festival, que regressa ao espaço público da cidade-palco de 23 a 26 de Maio, sob o signo da Liberdade.

Na sua 23ª edição, o festival Imaginarius apresenta um dinâmico e divertido passeio musical pelas ruas da cidade, protagonizado pelo colectivo italiano Rusty Brass Band, que explora e valoriza o espaço público através da música, surpreendendo em contextos inusitados.

A criação “Poetic Roads: Beyond Borders” abre espaço à participação de jovens músicos do concelho, até aos 21 anos, pertencentes a bandas filarmónicas, tunas musicais, Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens ou escolas de ensino artístico, com aptidão para tocar de memória e disponibilidade para cumprir o calendário de workshops e ensaios.

O espectáculo será construído em residência em Santa Maria da Feira, na segunda quinzena de Maio, envolvendo a participação de músicos locais aptos a tocar trompete, trompa, trombone, tuba e percussão. Para além de ensaios de secção, haverá ensaios coletivos e outdoor, um ensaio geral e várias apresentações no decurso do festival.

A performance em estreia vai percorrer as ruas e praças do centro histórico de Santa Maria da Feira, envolvendo o público num singular e enérgico passeio musical guiado, nos dias 23, 24 e 25 de Maio.

Recorde-se que, na última edição do festival, os italianos Rusty Brass Band surpreenderam o público com a sua interação, energia e irreverência. Também o júri internacional do Mais Imaginarius se mostrou rendido à qualidade artística dos músicos e da sua performance, elegendo-os vencedores do concurso internacional para artistas emergentes.

Graças à sua participação no Mais Imaginarius, o colectivo Rusty Brass Band arrecadou um “passaporte” de acesso directo a uma residência artística em Santa Maria da Feira para criação de um novo espectáculo com estreia na programação principal, que inclui uma bolsa de apoio à criação artística, no valor de cinco mil euros, e uma bolsa de 700 euros para apoio às deslocações.

Para além de “Poetic Roads: Beyond Borders”, o festival integra na sua programação mais duas criações Imaginarius – “Tenho o teu nariz”, de Fábio Araújo, e “Pudesse eu não ter laços nem limites”, de Joana Gomes – ambas da autoria de artistas feirenses, seleccionadas no âmbito da Chamada de Apoio à Criação Local.

Os jovens músicos do concelho interessados em fazer parte da nova criação dos italianos Rusty Brass Band podem inscrever-se através do site oficial do festival, em www.imaginarius.pt.