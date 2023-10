Impulsionar a Sustentabilidade Energética com o Apoio de Fundos Europeus

Num mundo cada vez mais consciente da necessidade de enfrentar as mudanças climáticas e reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis, Santa Maria da Feira procura ser um pioneiro na sustentabilidade energética. A energia solar fotovoltaica apresenta-se como uma solução essencial para promover a transição para um sistema energético mais sustentável e amigo do ambiente, apoiada por fundos europeus.

A energia solar é um recurso inesgotável que oferece uma oportunidade excecional para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a segurança energética da nossa região. É amplamente reconhecido que a energia solar desempenha um papel fundamental na regulação da temperatura da Terra e no impulsionamento dos ciclos naturais do nosso planeta. Além disso, sendo uma fonte de energia renovável, apresenta-se como uma alternativa limpa aos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural.

Leia o artigo de opinião de Ângelo Santos na íntegra, na nossa edição impressa.