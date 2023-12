Inaugurou-se na passada sexta-feira, 1 de Dezembro, a cripta da Igreja Matriz de São João de Ver. Com a bênção do bispo-auxiliar do Porto, Vitorino Soares, a cerimónia contou ainda com a presença do pároco António Costa, do presidente da Junta de Freguesia, Nuno Albergaria, e do vice-presidente da Câmara, Amadeu Albergaria.

